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    10:55, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Браконьеров задержали полицейские в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 100 тушек рыбы изъяли у браконьеров полицейские Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время рейдовых мероприятий по пресечению нарушений природоохранного законодательства и браконьерства сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области выявили очередной факт браконьерства.

    В ходе отработок полицейские задержали двух жителей Байдибекского района, промышлявших незаконной добычей рыбы на Богенском водохранилище.У двух браконьеров стражи порядка изъяли в качестве вещественных доказательств рыболовные сети и 105 штук рыбы разных пород.

    Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.



    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Экология
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