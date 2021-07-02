Браконьеров задержали полицейские в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 100 тушек рыбы изъяли у браконьеров полицейские Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейдовых мероприятий по пресечению нарушений природоохранного законодательства и браконьерства сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области выявили очередной факт браконьерства.

В ходе отработок полицейские задержали двух жителей Байдибекского района, промышлявших незаконной добычей рыбы на Богенском водохранилище.У двух браконьеров стражи порядка изъяли в качестве вещественных доказательств рыболовные сети и 105 штук рыбы разных пород.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». В настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.



