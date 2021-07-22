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Браконьеров с тушей сибирской косули задержали в Туркестанской области

22 Июля 2021 11:40
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Браконьеров с тушей сибирской косули задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Браконьеров с тушей сибирской косули задержали в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть Казыгуртского РОП из национального природного парка поступило сообщение о выявлении факта браконьерства. Установлено, что неизвестные лица промышляли незаконной охотой и подстрелили в горах сибирскую косулю.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 337 УК РК «Незаконная охота».

Получив информацию, сотрудники полиции сразу же выехали на территорию природного парка и задержали на месте преступления подозреваемых. При проверке автомашины Nissan полицейские обнаружили в багажнике разделанную тушу сибирской косули и охотничье ружье 16 калибра. Общая сумма нанесенного ущерба составила более двух миллионов тенге.

Как выяснилось, браконьеры приехали на природу с целью отдыха и решили на автомашине выехать в горы, где заметили сибирскую косулю и подстрелили дикое животное.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью  
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