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    11:30, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Браконьеров с тушами краснокнижных сайгаков задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров с тушами восьми краснокнижных сайгаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    Сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области совместно с сотрудниками «Охотзоопрома» в ходе рейдовых мероприятий в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» выявили факт браконьерства на территории Созакского района.
    О задержании браконьеров, охотившихся на диких животных, рассказал начальник местной полицейской службы ДП Туркестанской области Улугбек Мылтыков.
    «Во время проведения отработок сотрудники мобильной группы в составе природоохранной полиции и «Охотзоопрома» заметили в степи подозрительных лиц, передвигавшихся на мотоцикле. При проверке выяснилось, что двое мужчин промышляли незаконной охотой на диких животных. У браконьеров обнаружили и изъяли восемь туш сайгаков, занесенных в Красную книгу РК, а также незарегистрированное охотничье ружье и 14 сайгачьих рогов.

    Подозреваемыми оказались жители Созакского района, которых доставили в отдел полиции и взяли под стражу. Факт зарегистрировали по двум статьям УК РК: статья 339 «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» и статья 337 «Незаконная охота», – отметил Улугбек Мылтыков.

    Теги:
    Туркестанская область Экология
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