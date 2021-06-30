Браконьеров осудили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области к шести и семи годам осудили супружескую пару и двух местных жителей, промышлявших браконьерством на Шардаринском водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, летом прошлого года в результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники ДП Туркестанской области задержали преступную группу браконьеров, орудовавшую несколько лет на Шардаринском водохранилище. Тогда при обыске у подозреваемых изъяли 13 лодок и рыболовные принадлежности, около двух тонн свежей и копченой рыбы. Материальный ущерб, нанесенный государству, составил более восьми миллионов тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» и 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Расследованием уголовного дела занялась одна из опытных следователей областной полиции Алтынай Жолымбекова.

«Трех подозреваемых мужчин сразу судом арестовали, а остальных семерых отпустили под подписку о невыезде. Многие вначале не верили, что дело дойдет до суда, да и подозреваемые твердили в один голос, что не смогу доказать их причастность к фактам браконьерств. Пришлось прям таки, засучив рукава, собирать буквально по крупицам все доказательства. Возить рыболовные снасти экспертам. Благо, я вожу автомашину. Очень пригодилось в работе. Так вот, загрузила я сети в багажник, это примерно 30 кг. Повезла их из Жетысайского района в Шымкент. Расстояние заняло 250 км. Возила вещественные доказательства на экспертизу трижды. Были проведены также очные ставки, допросы и другие следственные действия, в том числе несколько экспертиз. Естественно, такая рутинная работа заняла определенное время. Следствие длилось почти более трех месяцев», – рассказала старший следователь по особо важным делам Алтынай Жолымбекова.

Дело получилось многотомное, то есть 23 тома из более четырех тысяч страниц. Это только одно уголовное дело в отношении 10 лиц. Сложность расследования таких дел состоит прежде всего в проведении экспертиз. Дополнительно проводились оперативные мероприятия, были назначены аудиторские проверки, в связи с тем, что рыбу по фиктивным документам вывозили в соседнюю республику.

«В ноябре 2020 года дело с обвинительным актом направили в суд. Спустя семь месяцев, в июне 2021 года суд вынес свое решение: супружескую пару из Жетысайского района в возрасте 42 и 44 лет и 51-летнюю женщину осудили к шести годам, 31-летнего мужчину к семи годам. Кстати, осужденные мужчины являются братьями. Правда, в отношении женщин свобода будет ограничена с момента наступления 14-летнего возраста их несовершеннолетних детей. Остальные участники преступной группы браконьеров освобождены от уголовной ответственности, ввиду возмещения ущерба и признания вины в соответствии со статьей 65 УПК РК «Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием», – отметила Алтынай Жолымбекова.