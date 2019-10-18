Браконьера задержали за незаконную рыбалку в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках ОПМ «Браконьер» полицейские Келесского РОП задержали мужчину, занимавшегося незаконной ловлей рыбы в запрещенном месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Житель Мактаральского района успел поймать на удочку 20 штук змееголовов. В отношении нарушителя полицейские составили административный протокол по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных» и наложили штраф в сумме 6312 тенге.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» проводится сотрудниками Келесского РОП с 5 по 31 октября текущего года в целях выявления и пресечения правонарушений в сфере природоохранного законодательства, незаконной охоты, вылова водных животных, порубки деревьев, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство, беречь природу и помнить, что за нарушение природоохранного законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.