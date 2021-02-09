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    23:15, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Браконьера с электроудочкой задержали на Шардаринском водохранилище

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -Браконьер промышлял незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    При проверке установлено, что ночью во время рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции Шардаринского РОП совместно с инспекторами по охране водных ресурсов заметили на берегу мужчину, который занимался ловлей рыбы с помощью электроудочки. Когда подозреваемый увидел приближение полицейских, то попытался скрыться на мотоцикле, но стражи порядка задержали мужчину.

    В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли у жителя Мактаральского района резиновую лодку, рыболовные принадлежности и 15 кг незаконно выловленной рыбы. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.




    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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