Браконьера с электроудочкой задержали на Шардаринском водохранилище

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -Браконьер промышлял незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

При проверке установлено, что ночью во время рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции Шардаринского РОП совместно с инспекторами по охране водных ресурсов заметили на берегу мужчину, который занимался ловлей рыбы с помощью электроудочки. Когда подозреваемый увидел приближение полицейских, то попытался скрыться на мотоцикле, но стражи порядка задержали мужчину.

В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли у жителя Мактаральского района резиновую лодку, рыболовные принадлежности и 15 кг незаконно выловленной рыбы. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.







