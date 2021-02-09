23:15, 08 Февраль 2021 | GMT +6
Браконьера с электроудочкой задержали на Шардаринском водохранилище
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -Браконьер промышлял незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.
При проверке установлено, что ночью во время рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции Шардаринского РОП совместно с инспекторами по охране водных ресурсов заметили на берегу мужчину, который занимался ловлей рыбы с помощью электроудочки. Когда подозреваемый увидел приближение полицейских, то попытался скрыться на мотоцикле, но стражи порядка задержали мужчину.