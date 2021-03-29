Браконьера с центнером выловленной рыбы задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Жетысайского РОП задержали браконьера почти с центнером выловленной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Сотрудники Жетысайского РОП на постоянной основе проводят рейдовые и профилактические мероприятия про предупреждению и пресечению фактов браконьерства на территории района.

«Во время очередных отработок полицейские выявили местного жителя, занимавшегося незаконной добычей рыбы на берегу Шардаринского водохранилища с помощью астраги. Стражи порядка изъяли у браконьера резиновую лодку, рыболовные принадлежности и более 50 штук незаконно выловленной рыбы, общим весом около 93 кг.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Подозреваемого с вещественными доказательствами доставили в районный отдел полиции. Он находится под подпиской. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства», - рассказали в ДП.

Полицейские Туркестанской области также напомнили, что за незаконную добычу рыбных ресурсов, браконьерство и ловлю животных и птиц, занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена строгая уголовная ответственность. Стражи порядка призывают жителей области соблюдать природоохранное законодательство и беречь природу.