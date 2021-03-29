РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:16, 28 Март 2021 | GMT +6

    Браконьера с центнером выловленной рыбы задержали в Туркестанской области

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Жетысайского РОП задержали браконьера почти с центнером выловленной рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Сотрудники Жетысайского РОП на постоянной основе проводят рейдовые и профилактические мероприятия про предупреждению и пресечению фактов браконьерства на территории района.

    «Во время очередных отработок полицейские выявили местного жителя, занимавшегося незаконной добычей рыбы на берегу Шардаринского водохранилища с помощью астраги. Стражи порядка изъяли у браконьера резиновую лодку, рыболовные принадлежности и более 50 штук незаконно выловленной рыбы, общим весом около 93 кг.
    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Подозреваемого с вещественными доказательствами доставили в районный отдел полиции. Он находится под подпиской. Проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства», - рассказали в ДП.

    Полицейские Туркестанской области также напомнили, что за незаконную добычу рыбных ресурсов, браконьерство и ловлю животных и птиц, занесенных в Красную книгу РК, предусмотрена строгая уголовная ответственность. Стражи порядка призывают жителей области соблюдать природоохранное законодательство и беречь природу.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!