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    18:25, 25 Март 2021 | GMT +6

    Браконьера с 90 кг рыбы задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области взяли с поличным браконьера, который выловил более 90 килограммов рыбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Для выявления и предупреждения фактов незаконного рыболовства в водоемах и реках Жетысайского района сотрудники МПС местного отдела полиции постоянно проводят рейдово-профилактические мероприятия.

    В ходе очередной такой проверки полицейские установили, что в районе Шардаринского водохранилища, в селе Утиртобе, местный житель незаконно ловил рыбу. У задержанного молодого человека в качестве вещественного доказательства изъяли резиновую лодку, трехметровую вилку (острогу) и более 50 штук незаконно выловленной рыбы. Общий вес улова составил 93 кг.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» УК РК.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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