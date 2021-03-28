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    18:00, 27 Март 2021 | GMT +6

    Браконьера с 20 кг выловленной рыбы задержали в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сотрудники природоохранной полиции Мактаральского РОП задержали браконьера за незаконную добычу 20 кг рыбы разных видов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Во время проведения ночных рейдов сотрудники природоохранной полиции Мактаральского РОП совместно с инспекторами защиты водных ресурсов заметили на берегу Шардаринского водохранилища мужчину, занимавшегося добычей рыбы с помощью электроудочки. При приближении стражей порядка подозреваемый попытался скрыться с места происшествия на мотоцикле. Однако, благодаря бдительности сотрудников полиции браконьера сразу же задержали.

    Полицейские изъяли у жителя Мактаральского района резиновую лодку, рыболовные снасти и более 20 кг незаконно выловленной рыбы разных видов.

    Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

    По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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