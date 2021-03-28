Браконьера с 20 кг выловленной рыбы задержали в Туркестанской области
Во время проведения ночных рейдов сотрудники природоохранной полиции Мактаральского РОП совместно с инспекторами защиты водных ресурсов заметили на берегу Шардаринского водохранилища мужчину, занимавшегося добычей рыбы с помощью электроудочки. При приближении стражей порядка подозреваемый попытался скрыться с места происшествия на мотоцикле. Однако, благодаря бдительности сотрудников полиции браконьера сразу же задержали.
Полицейские изъяли у жителя Мактаральского района резиновую лодку, рыболовные снасти и более 20 кг незаконно выловленной рыбы разных видов.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».
По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.