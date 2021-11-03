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Браконьера осудили за продажу рогов сайги в Туркестанской области
САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В Сарыагашский РОП поступило сообщение, что некий житель продает сайгачьи рога. Факт полицейские зарегистрировали по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
Сотрудники полиции Сарыагашского района совместно с сотрудниками КНБ в течение суток задержали браконьера, причастного к преступлению. Мужчина оказался жителем Карагандинской области. Его задержали и доставили в отдел полиции.
В ходе обыска обнаружено 150 штук рогов краснокнижного сайгака. Сумма ущерба составила около пяти миллионов тенге. Собранные материалы досудебного расследования с обвинительным актом следователи направили в суд для принятия законного решения. В результате постановлением суда подсудимому назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.
Полицейские Туркестанской области призывают жителей и гостей не нарушать природоохранное законодательство и с уважением относиться к животным и растениям, занесенным в «Красную книгу», находящимся под угрозой исчезновения.
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