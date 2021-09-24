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    14:16, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Браконьер с тушей кабана задержан в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -Полицейские Туркестанской области задержали браконьера с тушей кабана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время очередных отработок на территории заповедной зоны возле села Коксарай Отырарского района стражи порядка задержали местного жителя, незаконно отстрелившего дикого кабана.

    Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 337 УК «Незаконная охота». В качестве вещественных доказательств изъяли охотничье ружье и одну разделанную тушу дикого животного. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью Экология
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