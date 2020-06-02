Брачные «беседы» снежных барсов записали на видео в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах близ Алматы в фотоловушку попали «рычащие» снежные барсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Барсы общаются не только с помощью запахов. Нам удалось заснять снежного барса во время брачного периода. На видео самец отчетливо зовет самку. Включайте динамики погромче!», - говорится на странице Фонда по сохранению и восстановлению популяции снежных барсов в Казахстане - Snow Leopard Foundation в Instagram.

Между тем руководитель фонда Ержан Еркинбаев в своем Instagram также разместил видео

со своим «переводом» брачных бесед снежного барса.

Следом он опубликовал видео с другого ракурса.

«А вот сразу же и нашлась желающая разделить красивый вечер с джентльменом! Идут друг другу навстречу, ориентируясь на звуки и запахи ... Очень интересно, сколько котят появится у них... Следите за нашими наблюдениями, будет ещё много завораживающих историй», - написал Ержан Еркинбаев.

Снежный барс - молчаливый зверь, и «разговаривает» он один раз в год, в брачный период, утверждают специалисты.