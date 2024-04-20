Бойцы Нацгвардии РК обеспечивают охрану домов в затопленных населенных пунктах

В самом северном областном центре Казахстане за прошедшие сутки уровень реки Есиль незначительно снизился. В тоже время перелив составляет 293 см, за сутки прибавилось 18 см. А это значит, что ожидается вторая волна паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Затопленными остаются более 3200 домов и более 1100 придомовых территорий. В связи с этим в Петропавловске и Северо-Казахстанской области ситуация остается тяжелой.

Военнослужащие Национальной гвардии круглосуточно несут службу на подтопленных территориях, чтобы имущество в домах не пропадало у жителей, вынужденных остаться на время без собственности.

Военнослужащие воинской части 6637, дислоцированной в городе Петропавловск, в подтопленных микрорайонах создают наблюдательные посты и несут службу в три смены. В целях безопасности они не пропускают граждан к затопленным домам. Личный состав также прилагает усилия, чтобы избежать мародерских действий.

Фото: Нацгвардия РК

– Сейчас мы с сотрудниками полиции охраняем заброшенные дома. Патрулируем улицы, в основном в пешем порядке. Наша зона ответственности – оберегать дома сельских граждан от посторонних лиц. Кроме того, мы создали наблюдательные посты в затопленных селах, – сообщил командир взвода лейтенант Нурдаулет Айтуаров.

Кроме того, для проведения противопаводковых мероприятий привлечены курсанты Академии Национальной гвардии и личный состав столичной воинской части 5573. Они оказывают помощь – заготавливают и укладывают мешки с инертным материалом, проводят берегоукрепительные работы и укрепляют дамбу, а также разгружают корма для животных.

Фото: Нацгвардия РК

В целом, для предотвращения ещё больших последствий и ликвидации предыдущих 3000 воинов войск правопорядка совместно с полицейскими, спасателями, волонтерами активно участвуют в эвакуации граждан, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, находящихся в зоне стихийного бедствия. Также в целях недопущения мародерства обеспечивают правопорядок, патрулируя охваченные половодьем поселки, проводят берегоукрепительные работы, заготавливают и укладывают мешкотары с инертными материалами осуществляют отвод воды и очистку каналов.

Фото: Нацгвардия РК

Так, например, 300 офицеров, сержантов и солдат воинской части 6506 (г. Шымкент) и 200 человек личного состава из воинской части 5547 (г. Кызылорда) помогают в берегоукрепительных работах, заготовке и укладке мешкотар в Западно-Казахстанской области. Тогда как, военнослужащие воинской части 5517 (г. Уральск) в количестве 80 человек несут патрульно-постовую службу. Еще 240 человек также оказывают помощь местному населению в противопаводковых мероприятиях. В общем, в ЗКО задействовано около 860 гвардейцев.

Продолжается привлечение воздушных судов авиационной базы из Астаны. Летчики на вертолетах МИ-171Е и военно-транспортном самолете Y-8 задействованы в городах Актобе, Петропавловск и Уральск, и всегда готовы оказать помощь в поисках и эвакуации людей, имущества и доставке гуманитарного груза.

Отметим, с самого начала паводков используется 125 единиц авиа и автомобильной техники. Гвардейцами эвакуировано 1674 человека, заготовлено и уложено 787 тысяч мешкотар с инертными материалами, а также доставлено 138 тонн гуманитарной помощи.