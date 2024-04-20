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    11:21, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    В Западно-Казахстанской области продолжается борьба с водной стихией

    Минобороны РК
    Фото: Минобороны РК

    Военнослужащие бригады территориальной обороны Западно-Казахстанской области продолжают помогать жителям в борьбе с водной стихией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    В связи с резким повышением уровня воды в реке Урал началось затопление Второго дачного массива и люди не успевали покинуть дома.

    Эвакуированы пожилые люди, дети и домашние животные.

    Выстроена дамба из мешков с песком длиной около 400 метров и высотой в 2 метра, которая преградила путь воде к другим дачным массивам.

    Теги:
    Регионы Казахстана Минобороны РК Видео Эвакуация Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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