11:21, 20 Апрель 2024 | GMT +6
В Западно-Казахстанской области продолжается борьба с водной стихией
Военнослужащие бригады территориальной обороны Западно-Казахстанской области продолжают помогать жителям в борьбе с водной стихией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.
В связи с резким повышением уровня воды в реке Урал началось затопление Второго дачного массива и люди не успевали покинуть дома.
Эвакуированы пожилые люди, дети и домашние животные.
Выстроена дамба из мешков с песком длиной около 400 метров и высотой в 2 метра, которая преградила путь воде к другим дачным массивам.