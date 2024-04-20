В Западно-Казахстанской области продолжается борьба с водной стихией

Военнослужащие бригады территориальной обороны Западно-Казахстанской области продолжают помогать жителям в борьбе с водной стихией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

В связи с резким повышением уровня воды в реке Урал началось затопление Второго дачного массива и люди не успевали покинуть дома.

Эвакуированы пожилые люди, дети и домашние животные.

Выстроена дамба из мешков с песком длиной около 400 метров и высотой в 2 метра, которая преградила путь воде к другим дачным массивам.