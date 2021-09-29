АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Бойцы СОБР эвакуировали людей из горящей гостиницы в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 сентября около 03:10 часов сотрудники полиции специального отряда быстрого реагирования, находясь в командировке по охране общественного порядка в селе Каншенгель, увидели горящее здание местной гостиницы и незамедлительно начали спасать людей. Обесточив здание, нашли лестницу и в противогазах приступили к эвакуации жильцов через окно второго этажа.

– В то время, как огнеборцы тушили масштабный пожар, слаженные действия сотрудников полиции позволили эвакуировать из горящего здания гостиницы 30 человек. Хозяин гостиницы поблагодарил стражей порядка за быструю, своевременную помощь в спасении людей. Что явилось причиной пожара, я не знаю, предположительно, произошло короткое замыкание, но на этот вопрос объективно сможет ответить только пожарно-техническая экспертиза, – рассказал командир взвода СОБР ДП Алматинской области Медет Булдыбаев.