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    00:28, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Бойцы MMA провели дуэль взглядов перед турниром NFC в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Бойцы MMA провели дуэль взглядов перед турниром Naiza Fighting Championship 29 в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу NFC.

    В вечере боев, который пройдет 27 февраля в Алматы, примут участие 20 бойцов из Казахстана, Кыргызстана и России. Главным событием вечера станет бой казахстанского бойца Жумана Жумабекова и россиянина Вадима Малыгина за пояс в легчайшем весе – 61,2 кг.

    «Я готов на все 100%. Выйду в октагон и сделаю все, чтобы пояс остался в Казахстане. Мне придется столкнуться с серьезным спортсменом, и борьба может быть непростой, но я все равно выиграю бой. А Вадиму пожелаю, чтобы эта битва для него обошлась без травм. Пусть готовится и не расслабляется. После боя обещаю угостить его бешбармаком», - заявил Жуман Жумабеков.

    Вадим Малыгин также мотивирован на победу и высоко оценил мастерство своего соперника в стойке и партере.

    Отметим, что соглавным событием ивента будет противостояние Манаса Темирбекова и Серика Разгалиева. Прямая трансляция начнется в 19:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на YouTube-канале промоушена.


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