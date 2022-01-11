Боялись, что нас просто взорвут - певица Nazима была в самолете во время захвата аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская певица, артистка лейбла Black Star Nazима не смогла вылететь из Алматы в Москву в тот день, когда был захвачен аэропорт. В самолете она провела 15 часов. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я была в одном из тех самолетов, что оказались на взлетной полосе захваченного аэропорта. 5 января у меня должен был быть концерт в Алматы. Я прилетела заранее, за сутки. Все было спокойно. Я прошлась по магазинам, купила подарки. Приехала в отель, и в этот момент начались взрывы. До 7 утра я не могла уснуть из-за грохота. Интернет отключили. Но я успела получить сообщение от концертного директора о том, что концерт отменен», - написала она.

Она начала искать билеты в Москву, чтобы скорее вылететь.

«Выехала в аэропорт за четыре часа, чтобы точно успеть. Внутренние рейсы отменили сразу, когда я приехала в аэропорт. Международные ждали посадку на рейсы. Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа, я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Позже мы узнали, что ее разгромили. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди.

Интернета не было, мы не знали, что происходит, не могли ни с кем связаться. И боялись, что нас просто взорвут, так как мимо нас ездили машины, мигали, осматривали, и мы понимали, что это не сотрудники аэропорта, а те, кто захватил аэропорт. В моменте у меня началась паника, я никогда не боялась летать, но в моменте представила, что мы в таком замкнутом пространстве и что мы тупо не сможем выбраться. Я стала дышать и сидела и молилась, чтобы поскорее все это закончилось», - добавила певица.

По ее словам, в самолете пассажиры провели около 15 часов.

«Нас эвакуировали, и я поехала к брату. Следующие сутки провела в Алматы. Искали машину, чтобы выехать в Шымкент. Договорились со знакомыми и планировали выехать утром к моей семье. Но приехала другая машина. Двух ребят, которые должны были нас везти, расстреляли в авто. Один человек погиб, другой ранен. Это произошло 6 января. Просто на улицах города… Ни в чем не повинные люди. Когда выехали в Шымкент, вокруг было много сожженных машин, разграбленные магазины, люди воровали бензин на заправках… Я не верила глазам», - сообщила она.

Певица выразила соболезнования всем семьям погибших и пожелала скорейшей стабилизации в стране.

Напомним, ночью 6 января сообщалось, что в Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт, который ранее был захвачен террористами.