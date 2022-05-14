14 Мая 2022 01:10

Бой Жанибека Алимханулы с Дэнни Дигнумом покажут в прямом эфире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прямая трансляция боя Алимханулы — Дигнум в Казахстане начнется 22 мая в 08:00 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале «Хабар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

В Лас-Вегасе казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сразится с британцем Дэнни Дигнумом за звание «временного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Свой последний бой Жанибек Алимханулы провел в ноябре: в восьмом раунде казахстанец победил техническим нокаутом французского боксера Хассана Ндама Нжикама.

Дэнни Дигнум в последний раз выходил на ринг в феврале и нокаутировал в шестом раунде своего соотечественника Гранта Денниса.

Дигнум стал четвертым по счету соперником, которого Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Жанибеку. Ранее от встречи с казахстанцем на ринге отказались действующий чемпион мира WBO Деметриус Андраде, а также ведущие претенденты Эскива Фалькао и Хайме Мунгия.

Полноценным чемпионом мира по версии WBO в среднем весе является американский боксер Деметриус Андраде. Он также должен был провести свой бой с британцем Заком Паркером 22 мая, однако получил травму, и поединок был перенесен на более поздний срок.