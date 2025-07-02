Бой чемпионок Азии: Гульсая Ержан проиграла индийской спортсменке

В весе до 80 килограммов на ринге сошлись чемпионки Азии разных лет: Г. Ержан — триумфатор континентального первенства 2024 года, П. Рани — двукратная обладательница титула в 2019 и 2021 годах.

Бой получился тактическим. П. Рани удерживала дистанцию и точнее работала сериями. Г. Ержан не хватило плотности в завершающей фазе, судьи отдали победу опытной индийской боксёpше. Счёт 4:1.

Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.