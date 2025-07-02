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    16:32, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Бой чемпионок Азии: Гульсая Ержан проиграла индийской спортсменке

    В зрелищной встрече на этапе Кубка мира в Астане казахстанская боксёрша Гульсая Ержан уступила индийской спортсменке Пудже Рани, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Гульсая Ержан
    Фото: НОК РК

    В весе до 80 килограммов на ринге сошлись чемпионки Азии разных лет: Г. Ержан — триумфатор континентального первенства 2024 года, П. Рани — двукратная обладательница титула в 2019 и 2021 годах.

    Бой получился тактическим. П. Рани удерживала дистанцию и точнее работала сериями. Г. Ержан не хватило плотности в завершающей фазе, судьи отдали победу опытной индийской боксёpше. Счёт 4:1.

    Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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