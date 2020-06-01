Ботанический сад с вековой историей открылся после ремонта в Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей для жителей и гостей Петропавловска после капитального ремонта широко распахнул двери ботанический сад, имеющий вековую историю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ботанический сад в Петропавловске теперь станет главным туристическим объектом региона и гордостью поселка Кызылжар. Взрослые и дети сегодня не только увидели оранжерею в новом виде, но и узнали интересную и полезную информацию.

«В капитальном ремонте были задействованы специалисты из Нур-Султана. В саду мы также установили зеркало. Были отремонтированы пруд, фонтан, зимний сад и входная арка. Наша компания уже более трех лет оказывает сервисные услуги. Если бывают какие-то замечания, сразу же работаем над ними», - сказал представитель столичной строительной компании Асылбек Баганов.

Общий бюджет капитального ремонта составил 200 млн тенге, только на благоустройство было потрачено 90 млн тенге.

«Наконец-то после капитального ремонта открылся ботанический сад, где любят проводить свое время жители нашего города. Открытие мы заранее спланировали на 1 июня – Международный день защиты детей. Несколько лет назад распространялись слухи о том, что оранжерея закроется. Как мне кажется, наоборот, здесь станет очень красиво и живописно. Уникальность в том, что в этом году исполняется 108 лет, как появился ботанический сад. До проведения капитального ремонта оранжерея была старой. Сейчас вместо болота здесь появился водопад, установлены различные архитектурные объекты. Теперь необходимо отремонтировать дорогу, которая ведет к саду», - отметил аким области.

Ботанический сад работает и в вечернее время. По словам специалистов, по всему саду провели освещение, что придает оранжерее удивительный вид вечером.

В целом, ботанический сад является одним из древних садов Казахстана. Здесь растут такие экзотические растения, как пальма, лимон, агава, орхидея и другие.