-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:23
-
-
вчера 22:27
-
-
-
вчера 21:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ботанический сад Алматы откроют для посещений весной 2020 года
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о реконструкции Ботанического сада Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Аким Алматы посетил ряд объектов, требующих особого внимания.
«Реконструкцию планируется завершить к концу года, а открыть для посещения – следующей весной. В знаковом для алматинцев месте оптимизируют пешеходные дорожки, сделав их экологичными, проложат инженерные сети освещения и систему полива. Также будут построены 3 входные группы», - написал аким в своем Instagram.
Аким отметил, что обновленный Ботанический сад продолжит свою научно-исследовательскую и природоохранную деятельность, станет особой достопримечательностью города и местом отдыха горожан.
Главным условием реконструкции являются соблюдение экологического баланса и сохранение естественной среды сада.
«Реконструкция бывшего Дома политпросвещения и модернизация квадрата проспектов Достык и Абая, улиц Пушкина и Курмангазы. Это исторический и культурный центр Алматы. Обратил внимание подрядчиков на необходимость воссоздания архитектурного облика этого исторического здания. Неповторимый облик старого Алматы должен быть сохранен», - подытожил Бакытжан Сагинтаев.
- Столичное управление образования продолжает внедрять японский метод воспитания детей
- Комфортный центр проживания молодых учителей открылся в Нур-Султане
- Алтай Кульгинов принял граждан в общественной приемной партии «Nur Otan»
- Приусадебные хозяйства готовы развивать сельчане Жамбылской области
- Ондасын Уразалин поздравил педагогов региона с профессиональным праздником
- Курсы вежливости организовали для патрульных полицейских Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана