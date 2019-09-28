Ботанический сад Алматы откроют для посещений весной 2020 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о реконструкции Ботанического сада Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы посетил ряд объектов, требующих особого внимания.

«Реконструкцию планируется завершить к концу года, а открыть для посещения – следующей весной. В знаковом для алматинцев месте оптимизируют пешеходные дорожки, сделав их экологичными, проложат инженерные сети освещения и систему полива. Также будут построены 3 входные группы», - написал аким в своем Instagram.

Аким отметил, что обновленный Ботанический сад продолжит свою научно-исследовательскую и природоохранную деятельность, станет особой достопримечательностью города и местом отдыха горожан.

Главным условием реконструкции являются соблюдение экологического баланса и сохранение естественной среды сада.

«Реконструкция бывшего Дома политпросвещения и модернизация квадрата проспектов Достык и Абая, улиц Пушкина и Курмангазы. Это исторический и культурный центр Алматы. Обратил внимание подрядчиков на необходимость воссоздания архитектурного облика этого исторического здания. Неповторимый облик старого Алматы должен быть сохранен», - подытожил Бакытжан Сагинтаев.