Ботагоз Жакселекова назначена вице-министром юстиции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Жакселекова Ботагоз Шаймардановна назначена на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Ботагоз Жакселекова родилась в 1980 году в Костанайской области.

Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, Exeter University, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовой путь начала в 2001 году с должности специалиста управления кадровой работы Министерства юстиции РК.

С 2002 по 2007 гг. занимала различные должности в структуре Министерства юстиции РК.

С 2007 по 2012 гг. — заместитель директора департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С 2012 по 2013 гг. — главный эксперт департамента правовой защиты государственного имущества Министерства юстиции РК.

С 2013 по 2015 гг. — заместитель заведующего, заведующий юридическим отделом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2015 по 2017 гг. работала начальником отдела стратегического развития и связей с общественностью, управляющим директором, директором департамента стратегии, анализа и международных отношений ТОО «СК-Фармация».

С 2017 по 2018 гг. — председатель Комитета оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения РК.

С 2018 по 2019 гг. — заместитель председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования».

С 2019 по 2020 гг. — ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

С апреля 2021 года и по настоящее время работала на руководящих должностях в частных коммерческих структурах.

Фото: primeminister.kz