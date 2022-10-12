12 Октября 2022, 22:24

Боснии и Герцеговине могут дать статус страны-кандидата для вступления в ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Европейская комиссия приняла Пакет по расширению Евросоюза до 2022 года, в котором содержится подробная оценка прогресса, достигнутого странами Западных Балкан и Турцией по вхождению в Европейский Союз, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, Европейская комиссия рекомендовала Европейскому Совету предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Союз при условии соблюдения страной определенных условий.

При этом в исполнительном органе ЕС рекомендовали, чтобы Совет предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата при том понимании, что «будет предпринят ряд шагов для укрепления демократии, функционирования государственных институтов, верховенства закона, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, гарантии свободы СМИ и управление миграцией в стране». Комиссия также продолжит поддерживать усилия по проведению реформ и ускорит интеграцию Западных Балкан в целом.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заявил: «Сегодня мы рекомендуем Совету предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата. Мы привносим в этот процесс положительную динамику и надеемся, что регион воспользуется шансом и продолжит реализацию ключевых реформ. Мы оцениваем работу не только партнеров, но и будущих государств-членов. Оценки, которые мы делаем сейчас, также касаются того, какой Союз мы хотим видеть в будущем. И видно, что мы верим в европейское будущее наших партнеров».

Представляя Пакет по пакет расширению в текущем году, Еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархейи сказал: «Политика расширения Европейского Союза – геостратегическая инвестиция в мир, стабильность, безопасность и социально-экономический рост нашего европейского континента».

«Рекомендация о предоставлении статуса кандидата является историческим моментом для граждан Боснии и Герцеговины. Я настоятельно призываю руководителей страны максимально использовать эту историческую возможность и безотлагательно приступить к шагам, указанным в нашей рекомендации», - сказал Еврокомиссар.

Теперь Европейскому Совету предстоит рассмотреть сегодняшние рекомендации Комиссии и на их основе принять решения о дальнейших шагах.

Фото: fxmag.ru