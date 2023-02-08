Борт со вторым эшелоном казахстанских спасателей приземлился в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Борт со вторым эшелоном казахстанских спасателей приземлился в Турции, в городе Газиантеп, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«В настоящее время производится разгрузка оборудования и личного состава. После для вновь прибывших спасателей определят участки для поисково-спасательных работ, к которым они приступят незамедлительно», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что казахстанские спасатели задействованы на еще одном объекте – в полностью разрушенном доме, который расположен вблизи участков, где продолжаются поисково-спасательные работы.

«На данном объекте служебная собака по кличке Джейкоб из кинологического расчета Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС подала сигнал о возможном нахождении под завалами живого человека.

На основании данного сигнала принято решение об объявлении «минуты тишины». Это время предназначено для того, чтобы услышать голоса, находящихся под завалами людей, когда можно услышать призывы о помощи», - пояснили в пресс-службе министерства.

По последним данным, первый эшелон казахстанских спасателей распределен уже на 3 особо сложных объекта.

«Вблизи к месту поисково-спасательных работ установлен пневмокаркасный модуль (надувная палатка) МЧС Казахстана, где спасатели размещают родственников пострадавших при землетрясении, которые ждут новостей, оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Пневмокаркасный модуль МЧС предназначен для временного размещения людей и оборудования с защитой от атмосферных осадков, низких температур и других неблагоприятных явлений.

Зона поисково-спасательных работ отделена от территории, где ожидают родственники. Это связано как с опасностью нахождения вблизи полуразрушенных домов, так и в целях исключения факторов, которые могли бы помешать спасателям исполнять свой долг», - говорит начальник департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Кахарман Оразалин.

Напомним, в Турцию прибыла группа из 41 человека личного состава, кроме спасателей республиканского спасательного отряда прибыли сотрудники Центра медицины катастроф. Их в Газиантепе встретили представители посольства Казахстана в Турции.

Минздрав Казахстана выразил готовность отправить бригаду из 125 врачей в пострадавшие районы Турции.

Глава государства поручил Правительству выделить 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны.