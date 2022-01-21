Борт с сердцем павлодарца почти час кружил над столицей из-за плохой погоды

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Борт с сердцем павлодарца почти час кружил над столицей из-за плохой погоды. Врачам нужно было успеть за определенное время доставить орган в клинику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Донором сердца стал 42-летний житель областного центра, который перенес геморрагический инсульт – кровоизлияние в мозг. Орган должны были доставить в Нур-Султан, для этого в Павлодар прибыла трансплант-группа. После того как процедуру забора завершили, специалисты намеревались быстро вылететь обратно, чтобы вовремя доставить сердце в клинику, однако вмешалась погода.

«В столице погодные условия ухудшились настолько, что командир воздушного судна решил немного отсрочить полет и переждать до их улучшения. Но в случае с транспортировкой донорских органов каждая минута на счету, и борт санитарной авиации вылетел, несмотря на все обстоятельства», – рассказали в Национальном кардиохирургическом центре.

По словам кардиохирурга Асель Медресовой, группе удалось вылететь только через 3,5 часа.

«Спустя час полета мы прибыли в столичный аэропорт, но не могли приземлиться из-за сильной метели, витая над посадочной полосой не меньше 40 минут. Вся команда и экипаж судна сильно переживали, потому что самолет штормило от ветра, топлива на перелет до другой точки посадки было недостаточно, а пациент и команда в Центре с нетерпением ждали донорский орган. Время играло против нас», – вспоминает участница трансплант-группы.

Несмотря на плохую видимость, командир воздушного суда и пилот все-таки решили посадить самолет. Все прошло успешно.

В столице группу и донорский орган ожидали хирурги Центра сердца. Как только бригада добралась до клиники, сердце переместили в новую систему сохранения донорских органов, которую в учреждении разработали во время предыдущей операции по трансплантации. Технология помогает дольше хранить пожертвованные органы.

Медики считают, что рискованная поездка прошла не зря. Сердце павлодарца пересадили 55-летнему жителю столицы.