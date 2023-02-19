Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Борт с казахстанскими спасателями прилетел из Турции в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
19 Февраля 2023, 01:01
Борт с казахстанскими спасателями прилетел из Турции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первая группа казахстанских спасателей и медиков в составе 38 человек прибыла из Турции в аэропорт Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, на родину из города Газиантеп спецбортом Ил-76 МЧС вернулись 33 сотрудника РОСО, среди которых три кинологических расчета и 5 врачей медицины катастроф.

photo

photo

photo

Напомним, завершив спасательные мероприятия, первая группа спасателей МЧС РК вернулась в постоянное место дислокации в Алматы. Родственники казахстанских спасателей собрались в аэропорту Алматы, чтобы встретить их.

Глава государства заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo


Алматы   Видео   Общество   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана