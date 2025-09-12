РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:10, 12 Сентябрь 2025

    ДТП с 10 погибшими: борт Нацгвардии везет родственников на опознание в Мангистау

    На борту летят родственники погибших в ДТП — для опознания тел и прохождения других необходимых процедур, передает агентство Kazinform. 

    Борт Нацгвардии МВД с родственниками погибших в ДТП направлен в Мангистаускую область
    Фото: МВД РК

    Как сообщили в МВД, этот же борт будет использован для транспортировки тел погибших в регионы проживания.

    Среди 10 погибших — пять женщин из Карагандинской области и одна жительница Астаны.

    — Мероприятие организовано для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших, включая участие в процедуре опознания тел, их транспортировку и последующую организацию захоронения,  — говорится в сообщении. 

    Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

    Водитель и еще два пассажира с различными травмами госпитализированы. Состояние всех трех пострадавших тяжелое. 

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. В МВД по поручению министра создан оперативный штаб. Он работает в круглосуточном режиме. Министр внутренних дел взял ход расследования уголовного дела на личный контроль. 

    Махаббат Сыздыкова
