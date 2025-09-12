ДТП с 10 погибшими: борт Нацгвардии везет родственников на опознание в Мангистау

Как сообщили в МВД, этот же борт будет использован для транспортировки тел погибших в регионы проживания.

Среди 10 погибших — пять женщин из Карагандинской области и одна жительница Астаны.

— Мероприятие организовано для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших, включая участие в процедуре опознания тел, их транспортировку и последующую организацию захоронения, — говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября, на автодороге в 90 км от села Сенек Каракияского района Мангистауской области произошло ДТП, в результате которого погибли 10 человек.

Водитель и еще два пассажира с различными травмами госпитализированы. Состояние всех трех пострадавших тяжелое.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. В МВД по поручению министра создан оперативный штаб. Он работает в круглосуточном режиме. Министр внутренних дел взял ход расследования уголовного дела на личный контроль.