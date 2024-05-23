Бороться с низкой рождаемостью намерены в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что пересмотрит стратегию по борьбе с низким уровнем рождаемости в стране, создав новое ведомство, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap.

Президент вновь заявил о плане создания нового ведомства в ходе выступления на Asian Leadership Conference, проходившей в Сеуле.

- Мы создадим ведомство по планированию противодействия низкой рождаемости, чтобы с нуля пересмотреть политику. Оно будет полностью посвящено решению проблемы национального масштаба – низкого уровня рождаемости. Низкий уровень рождаемости – проблема, связанная с различными социальными и культурными факторами, фундаментальные решения требуют усилий на уровне всего общества, – сказал Юн Сок Ёль.

Суммарный коэффициент рождаемости – сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода – в Южной Корее достиг исторического минимума в 0,72 в 2023 году, что является одним из самых низких показателей в мире.

Этот показатель значительно ниже 2,1, необходимого для поддержания стабильной численности населения без иммиграции.

Ожидается, что население Южной Кореи, составляющее около 51,6 млн человек, уменьшится до 36,2 млн к 2072 году.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее экономически активное население уменьшится на почти 10 миллионов человек к 2044 году из-за низкого уровня рождаемости.

Также, по прогнозам агентства статистики Кореи, количество молодых южнокорейцев уменьшится вдвое за 30 лет из-за быстрого старения населения и рекордно низкой рождаемости.