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    18:00, 29 Июнь 2025 | GMT +5

    Бороться с лесными пожарами поможет разработка акмолинских школьников

    Разработка десятиклассников Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау была представлена сотрудникам ДЧС Акмолинской области, после чего направлена на повышение безопасности лесного фонда и предупреждение лесных пожаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Бороться с лесными пожарами поможет разработка акмолинских школьников
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Подробности о разработке десятиклассников сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области. Трое учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау Арнур Ильясов, Ескендір Ерікұлы и Мұхамед Асылбек создали систему раннего обнаружения и прогнозирования возгораний, основанную на датчиках, спутниковой связи и элементах искусственного интеллекта.

    Бороться с лесными пожарами поможет разработка акмолинских школьников
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    — Система фиксирует задымление, повышение температуры и световые сигналы, передавая данные на центральный сервер через мобильное приложение. На текущем этапе разработка находится в пилотной фазе и обладает базовым функционалом, но авторы уверены, что в будущем она может быть значительно усовершенствована, — поделились в ведомстве.

    Принципы работы устройства школьники рассказали заместителям начальника ДЧС Акмолинской области Александру Чистякову и Ренату Валишанову.

    — В нем у нас будут стоять датчики, чтобы определялся пожар. Будут стоять солнечные панели, которые будут давать нашему проекту работать и ночью, и днем… Тут также есть специальный изгиб, чтобы он крепился к дереву. Его основная функция — определять пожар в целях ускорить реакцию службы спасения на его возникновение, — пояснил Арнур Ильясов.

    Бороться с лесными пожарами поможет разработка акмолинских школьников
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Спасатели оценили разработку школьников и рекомендовали протестировать устройство в реальных условиях. Ребятам посоветовали также наладить сотрудничество с лесным хозяйством — структурой, ответственной за управление лесным фондом.

    — Идея школьников отличается от уже существующих аналогов, благодаря использованию собственных алгоритмов и подходов к мониторингу. В ближайшее время проект может получить дальнейшее развитие при поддержке профильных ведомств, — отметил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    Бороться с лесными пожарами поможет разработка акмолинских школьников
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Разработка школьников уже заняла 1 место на конкурсе «Aqmola power», второе — на «Shoqan Ecology-2025» и третье на «Infomatrix-Asia-2025». Также она была представлена на выставке «TazaQazaqstan».

    Ранее сообщалось, что в Казахстане внедряется автоматизированная система госкадастра.

    Бороться с лесными пожарами поможет разработка акмолинских школьников
    Фото: ДЧС Акмолинской области
    Бороться с лесными пожарами поможет разработка акмолинских школьников
    Фото: ДЧС Акмолинской области
    Теги:
    ДЧС Регионы Лесные пожары школа Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
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