Бородулихинский район получает гуманитарную помощь

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - С самых первых дней пожара волонтеры, неравнодушные граждане и акимат пришли на помощь Бородулихинскому району Абайской области, который принял на себя удар стихии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Не только госорганы и партийные организации участвуют в сборе гуманитарной помощи, но и предприятия, частные лица, некоммерческие организации, депутаты маслихатов, представители Дома дружбы и Ассамблеи народа Казахстана. Они регулярно отправляют продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.

Вся гуманитарная помощь была загружена на спецавтотранспорт и направлена в «Бородулиха-Жерновка» и «Озерки-Талица», где активно ведется борьба с пожарами. Помощь успешно доставлена на места назначения.Ежедневно на пожаре помощь оказывают порядка 80 местных волонтеров и более 100 человек из Семея, Усть-Каменогорска и Астаны. Они регулярно сменяются другими неравнодушными гражданами, прибывшими протянуть руку помощи.Только за последний день было обеспечено 1,5 тонны питьевой воды, 400 кг баранины, мяса птицы, 600 кг овощей (картофель, лук, морковь), больше 100 литров масла. Руководители крестьянских хозяйств выделили две машины для доставки продуктов питания.«В такой момент мы все должны быть вместе! Нас не должно разделять личное отношение, какие-то обиды, расхождение мнений. Все это должно быть забыто. У нас одна судьба! И пережить ее мы должны вместе», – считает одна из активных волонтеров Семея, Евгения Павел.