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Бориса Джонсона госпитализировали в связи с заражением коронавирусом

Автор:  
Тимур Дюсекеев
6 Апреля 2020, 07:21
Бориса Джонсона госпитализировали в связи с заражением коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для проведения обследования спустя 10 дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными. Об этом говорится в распространенном в воскресенье вечером заявлении правительства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«По совету своего врача премьер-министр сегодня вечером был госпитализирован для проведения обследования», - сообщили на Даунинг-стрит.

«Это сделано по соображениям предосторожности, поскольку симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя 10 дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными», - отмечается в заявлении.

Напомним, Борис Джонсон подтвердил, что у него обнаружен коронавирус 27 марта, и с тех пор он самоизолировался и руководил работой правительства из своего кабинета.


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