НУР-СУЛТАН - ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Борис Джонсон станет следующим премьер-министром Великобритании - он одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Guardian.

Бывший мэр Лондона обошел своего основного конкурента Джереми Ханта, набрав 92 153 голосов рядовых членов Консервативной партии. За Джереми Ханта проголосовали 46 656 членов партии. Явка на выборы составила 87,4% среди 159 320 членов партии.

Борис Джонсон не вступит в должность официально до среды. Тереза Мэй в последний раз ответит на вопросы в качестве премьер-министра в Палате общин, прежде чем подать в отставку королеве.

Затем Борис Джонсон отправится в Букингемский дворец с целью подтверждения своего назначения, а затем уже - на Даунинг-стрит, где произнесет речь перед знаменитой черной дверью под номером 10.

Борис Джонсон еще не вступил в должность, но уже само его участие в выборах вызвало яростное сопротивление среди ключевых членов британского правительства, которые заявили, что скорее подадут в отставку, чем будут работать с бывшим мэром Лондона.

По данным The Guardian, они встревожены стремлением Бориса Джонсона вывести Великобританию из Европейского союза к 31 октября, а не откладывать Brexit еще на какой-то срок.