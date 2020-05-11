Борис Джонсон рассказал, как Британия будет выходить из карантина

ЛОНДОН. ВВС. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением к жителям, в котором рассказал, как страна будет выходить из карантина. Среди прочего вводится система предупреждения об опасности заражения Covid-19 по типу террористической угрозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
По словам Джонсона, реализация плана зависит от того, как будет развиваться борьба с заболеванием, в частности, от базового показателя R, который определяет среднее число людей, которых заражает один инфицированный Covid-19. Сейчас, как отметил премьер-министр, этот показатель составляет от 0,5 до 0,9.
«Мы не можем просто отменить локдаун на этой неделе. Вместо этого мы предпринимаем первые осторожные шаги, видоизменяющие наши ограничения, - сказал Джонсон. - Мы будем руководствоваться научными данными и общественным здоровьем. И я должен снова подчеркнуть, что все это зависит от выполнения целого ряда важных условий».
Согласно введенной системе, уровень угрозы заражения будет определяться по шкале от зеленого (1-й) до красного (5-й) и меняться в зависимости от получаемых данных. Джонсон объявил, что сейчас страна находится на 4-м уровне, «однако сейчас мы можем начать двигаться в сторону третьего уровня».
Об уровне опасности будет оповещать Совместный центр по биобезопасности, который также займется определением степени опасности заражения коронавирусом в разных частях страны. Это значит, что уровень угрозы в одном городе может существенно отличаться от уровня в других местах. Система будет также информировать о переменах в ограничениях, действующих в разных районах Англии.
Джонсон также объявил новый лозунг в борьбе с Covid-19: «Будь бдителен, сдерживай вирус, спасай жизни».
Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила в воскресенье, что в этой части Великобритании с понедельника людям разрешат заниматься спортом на улице чаще, чем один раз в день. Но это будет единственным послаблением карантина в Шотландии.
Стерджен раскритиковала речь Джонсона, заявив в беседе с Би-би-си, что британцы вместо четкого сигнала «оставайтесь дома» получили от правительства «нечто куда более туманное». Она считает, что граждане так и не поняли, что им можно делать, а что нельзя.
Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд в свою очередь заявил, что правительство этой автономии не будет менять ограничения для валийцев, их по-прежнему просят оставаться дома. «Наши рекомендации для Уэльса не изменились», - заявил он.