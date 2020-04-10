Борис Джонсон переведен из реанимации в общее отделение

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии больницы Сент-Томас в общее отделение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

55-летний Джонсон в воскресенье был госпитализирован с «устойчивыми симптомами» COVID-19 - кашлем и повышенной температурой, а в понедельник, когда его состояние ухудшилось, его перевели в отделение реанимации.

«Премьер-министр сегодня вечером был перемещен из реанимации в палату, где за его состоянием продолжат тщательно наблюдать», - заявил представитель правительства.

«Он в великолепном расположении духа», - добавил пресс-секретарь.

Напомним, Борис Джонсон подтвердил, что у него обнаружен коронавирус 27 марта, и с тех пор он самоизолировался. На период болезни обязанности Бориса Джонсона в качестве главы правительства исполняет министр иностранных дел Доминик Рааб.