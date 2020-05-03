Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
3 Мая 2020, 03:00
Борис Джонсон назвал сына в честь спасших его врачей

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Премьер-министр Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали своего новорожденного сына Уилфрид Лори Николас. Он будет носить фамилию отца - Джонсон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Как написала Кэрри Саймондс в своем Инстаграм-аккаунте, имена были выбраны в честь прадедушек мальчика и двух врачей, которые лечили Бориса Джонсона в больнице, куда он попал, заразившись Covid-19.

Ребенок у пары родился спустя пару недель после того, как Борис Джонсон выписался из больницы, где лечился от коронавирусной инфекции.

Уилфридом звали дедушку Бориса Джонсона по отцовской линии, а Лори - дедушку Кэрри. Имя деда премьер-министра при рождении было Осман Уилфрид Кемаль, однако во время Первой мировой войны он сменил турецкую фамилию на Уилфрид Джонсон.

Как написала Кэрри Саймондс, еще одно имя сыну, Николас, они дали в честь «доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта - двух врачей, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь».


Великобритания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных