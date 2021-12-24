Борис Джонсон назвал лучший подарок к Рождеству

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Второй день подряд число заразившихся в Великобритании превышает 100 тысяч человек. Накануне был побит абсолютный антирекорд: без малого 120 тысяч инфицированных. В рождественском видеообращение к нации премьер-министр Борис Джонсон поблагодарил сограждан, сделавших прививку от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

- После двух лет пандемии я не могу сказать, к сожалению, что мы её преодолели. Появился омикрон, и мы вместе должны приложить все усилия, чтобы остановить распространение этого нового штамма. И так как сейчас теоретически - период покупки подарков, можно сказать, что есть замечательный подарок для вашей семьи и всей страны: первая, вторая или бустерная прививка. И тогда празднование в следующем году пройдёт ещё лучше. Ну а пока я благодарю вас и желаю всем весёлого Рождества! - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В настоящий момент Лондон ведёт активную кампанию по ревакцинации. За последние сутки бустерная инъекция была сделана 840 тысячам человек. Всего ревакцинацию прошли 55% жителей Соединённого королевства старше 12 лет; обе дозы получили 82% населения.