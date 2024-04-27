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    22:19, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Борьбу с незаконными монополистами начали в Алматинской области

    прокуратура
    Фото: Kazinform

    Более 180 тысяч абонентов в Илийском, Карасайском и Талгарском районах получают некачественные услуги по водоснабжению и электроснабжению от 92 самовольных монополистов и 244 бесхозных трансформаторов. Об этом сообщили в прокуратуре Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По данным надзорного органа, данная проблема системная и накоплена годами.

    — Основной причиной стала хаотичная застройка вокруг Алматы с образованием новых населенных пунктов. Предприимчивые граждане начали протягивать коммуникационные сети и самовольно устанавливать тарифы без утверждения в антимонопольном органе. Много граждан подключены к брошенным бесхозным сетям, которые не ремонтируются и не модернизируются годами, — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

    Отмечается, что граждане оплачивают тарифы, установленные по своему усмотрению самовольными монополистами, и получают электроэнергию из ветхих трансформаторов, требующих ремонта.

    — Для решения этих проблем прокуратурой области совместно с акиматом и уполномоченными органами дан старт проекту «Выведение из тени самовольных монополистов». Это позволит урегулировать тарифы, обеспечить ремонт и модернизацию сетей, обеспечит поступление налогов в бюджет, а главное улучшить качество получаемых жителями услуг, — добавили в надзорном органе.

    Теги:
    Ремонт Цены и тарифы Акимат Прокуратура Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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