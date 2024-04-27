Борьбу с незаконными монополистами начали в Алматинской области

Более 180 тысяч абонентов в Илийском, Карасайском и Талгарском районах получают некачественные услуги по водоснабжению и электроснабжению от 92 самовольных монополистов и 244 бесхозных трансформаторов. Об этом сообщили в прокуратуре Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным надзорного органа, данная проблема системная и накоплена годами.

— Основной причиной стала хаотичная застройка вокруг Алматы с образованием новых населенных пунктов. Предприимчивые граждане начали протягивать коммуникационные сети и самовольно устанавливать тарифы без утверждения в антимонопольном органе. Много граждан подключены к брошенным бесхозным сетям, которые не ремонтируются и не модернизируются годами, — отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что граждане оплачивают тарифы, установленные по своему усмотрению самовольными монополистами, и получают электроэнергию из ветхих трансформаторов, требующих ремонта.