Борьбы за лидерство в партии не было – Айдарбек Ходжаназаров об уходе Динары Шукижановой из Мажилиса

Председатель партии Respublika и руководитель фракции партии в Мажилисе Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров прокомментировал досрочное сложение полномочий депутата своей коллегой Динарой Шукижановой, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Динара Шуккижанова очень давно говорила, что хочет вернуться в бизнес. Она должна была завершить начатые ею инициативы. Она их благополучно завершила и завершает, поэтому возвращается в бизнес. Конфликт со мной – это слухи. Во–первых, это мой очень хороший друг, мы дружим намного раньше, чем создалась партия Respublika. Это полнейшие домыслы. Борьбы за лидерство в партии не было, - сказал Айдарбек Ходжаназаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Мажилиса.

Он добавил, призвание Динары Шукижановой быть промышленником. Сейчас она планирует вернуться в Костанай в то предприятие, в котором она работала. Намерений о работе в компании Qarmet у нее нет.

- Ей больше импонирует та работа, разочарования нет. Динара, наоборот, говорит, что получила колоссальный опыт. И самое главное, она сказала, что не закрыла страницу по Парламенту. Возможно, в будущем еще вернется к этой теме. Она говорит, что еще молодая, и у нее много энергии для того, чтобы трудиться в бизнесе, зарабатывать деньги, - заключил Айдарбек Ходжаназаров.

Также он ответил на вопрос, кто придет на место Динары Шукижановой в Мажилис. Он пояснил, что, как и у других партий, в Respublika есть свой партийный список. В течение недели будет собрание с центральным советом, где и определяться кандидат.

- У нас есть претенденты. Маловероятно, что Бейбут Алибеков придет в Парламент. Там есть другие ребята. Мы будем голосовать. У нас есть ряд людей, которые подойдут под комитет, в котором была Динара Шукижанова, с предпринимательским опытом. Будем выбирать. Честно говоря, сейчас сложно говорить, потому что у каждого из нас есть свои какие-то мысли. Динара Шукижанова остается у нас в партии сопредседателем. У нее самой есть рекомендации (по кандидатуре – прим.ред.), - пояснил председатель партии.

Ранее сообщалось о решении Динары Шукижановой сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента. Она заявляла о необходимости вернуться в производство.



