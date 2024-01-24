Динара Шукижанова рассказала о причинах сложения полномочий депутата

Депутаты Мажилиса поддержали решение Динары Шукижановой о сложении полномочий, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: 1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Шукижановой Динары Аманжеловны. 2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Шукижановой Д.А. в Мажилис Парламента Республики Казахстан, - сказал на пленарном заседании палаты член ЦИК Шавкат Утемисов.

Депутаты поддержали решение коллеги.

В свою очередь, сама Д. Шукижанова подчеркнула, что это решение было принято по собственной инициативе.

- Я остаюсь сопредседателем партии Respublica. Продолжу свою деятельность и, как мне кажется, буду уже более свободно передвигаться по регионам, развивая нашу филиальную сеть, работая с регионами. Ухожу по собственному желанию. Мы изначально в партии говорили о том, что мы за сменяемость, за то, чтобы у нас происходила ротация в рамках нашего партийного списка. Почти год я нахожусь в качестве сопредседателя партии, почти год я – депутат Мажилиса Парламента. Сейчас ситуация складывается следующим образом – мне необходимо возвращаться в производство, но на мою смену придет человек, который, я думаю, также сможет достойно представлять интересы партии Respublica в Парламенте, - добавила она.





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Динара Шукижанова - член комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родилась 15 января 1987 года в Карасуском районе Костанайской области. В 2008 году окончила Костанайский государственный университет им. Ахмета Байтурсынова по специальности «Финансы»; в 2010 году окончила Университет международного бизнеса г. Алматы по специальности «Государственное и местное управление, имеет степень МВА».

Трудовой путь начала в 2008 году с должности бухгалтера в отделении АО «ССГПО» в г.Рудный.

В 2009-2011 годах работала менеджером по персоналу в частной компании, была индивидуальным предпринимателем.

В 2011 году приглашена на работу в АО «АгромашхолдингKZ».

С 2011 по 2014 годы трудилась в должностях менежжера по маркетиннгу, пресс-секретаря и начальника HR-управления.

В 2016 году переведена на должность управляющего директора по организационному развитию, далее до 2018 года работала заместителем председателя правления по взаимодействию с государственными органами.

В 2018 году назначена на должность первого заместителя исполнительного директора, первого вице-президента компании.

В 2022 году назначена на должность президента АО «Агромашхолдинг KZ».

Является членом Ассоциации деловых женщин Казахстана.

С марта 2023 года - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.





