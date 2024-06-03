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    04:10, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Борьба за Белый дом продолжится  - адвокат Трампа 

    дональд трамп
    Фото: Euronews

    Одна из адвокатов Дональда Трампа заявила, что в его борьбе за Белый дом «ничто не изменится» — несмотря на то, что он был признан виновным в ходе исторического судебного процесса в Нью-Йорке, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    В четверг присяжные признали Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия денежных выплат бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс во время президентской избирательной кампании 2016 года.

    Трамп стал первым президентом США, осужденным за преступление, но он заявил, что процесс был сфальсифицирован, а обвинение — политически срежиссировано.

    Адвокат Трампа Алина Хабба в интервью BBC заявила, что бывший президент стал жертвой политического, избирательного преследования.

    Как сообщалось ранее, по итогам семинедельного процесса Трамп был признан виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации.

    Приговор Трампу будет вынесен 11 июля. Однако он подтвердил, что будет обжаловать решение суда.

    Хабба заявила, что даже в случае тюремного заключения Трамп все равно будет участвовать в президентских выборах в США в ноябре.

    - Дональд Трамп баллотируется в президенты, и от этого (судебного решения) ничего не изменится, — считает она. — Он нужен людям в нашей стране, потому что, честно говоря, это важнее, чем всё, что думают другие. Наши люди ясно высказываются, они делают пожертвования, пусть и скромные, и они поднимаются, потому что боятся — потому что мы не можем допустить, чтобы подобное случилось с нами.

    Выступая в пятницу в Нью-Йорке, Дональд Трамп более получаса яростно критиковал своих политических противников, присяжных и судью, а также дело против него.

    Он назвал судью Хуана Мерчана, председательствовавшего на процессе, тираном и заявил, что тот «буквально распинал» свидетелей в ходе допросов.

    В предвыборном штабе президента Джо Байдена Трампа назвали неадекватным и жаждущим мести.

    - Именно так работает американская система правосудия, — сказал Байден, добавив, что говорить о том, что суд был сфальсифицирован, безрассудно и безответственно.

    Беспрецедентный вердикт, вынесенный Трампу, усилил раскол в США в преддверии ноябрьских выборов.

    По версии прокуроров, которую принял суд и присяжные, Трамп опасался, что экс-порнозвезда Дэниелс нанесет фатальный ущерб его президентской кампании 2016 года, предав огласке информацию о якобы имевшей место интимной связи между ними, что побудило его заплатить ей, а затем незаконно скрыть сделку.

    Трамп отрицает эти обвинения. Сама Дэниелс тоже давала показания. После вынесения приговора ее адвокат Кларк Брюстер сообщил ABC News, что, отправляясь в здание суда в Нью-Йорке, она надела пуленепробиваемый жилет.

    В эксклюзивном интервью газете Daily Mirror Дэниелс заявила, что Трампа следует посадить в тюрьму или использовать в качестве «груши для битья в женском приюте».

    Также в субботу штаб Трампа разослал своим сторонникам текстовое сообщение — одно из более чем десятка, отправленных после вынесения приговора, — в котором, в частности, говорилось: «Они хотят, чтобы я сидел за решеткой. Они желают моей смерти».

    Некоторые из его самых активных сторонников, например, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, утверждают, не приводя доказательств, что существует тайный заговор с целью убийства Трампа.

    Другие приводят менее экзотические аргументы, указывая, что максимальное наказание, которое грозит Трампу, — четыре года по каждому из 34 уголовных преступлений — фактически означает, что он проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

    Трамп упомянул об этом в своем последнем обращении по сбору средств, заявив, что его враги пытаются посадить его в тюрьму на всю жизнь, зная о его невиновности.

    Однако эксперты в области права считают, что максимальный срок бывшему президенту наверняка не грозит: скорее всего, дело ограничится скромным сроком, если вообще дойдет до тюрьмы.

    Теги:
    Суды Выборы Мировые новости США Дональд Трамп
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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