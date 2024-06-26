Борьба с саранчой в Казахстане: обработано 72% планируемых территорий
По данным Министерства сельского хозяйства РК, в 2024 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн гектар. На 26 июня защитными мероприятиями охвачено более 1,8 млн гектар территорий (около 72%). В них задействованы 2500 человек, используется 427 единиц специальной опрыскивающей техники, передает агентство Kazinform.
По данным специалистов, эффективность применяемых препаратов составляет 85%.
В Актюбинской области защитные мероприятия против итальянского пруса и азиатской саранчи проводятся во всех 12 районах. На сегодня из 784 тысячи гектар запланированных к обработке завершены работы на 540 тысяч гектар, задействовано 74 единицы техники.
В Туркестанской области химические обработки завершены, от мароккской саранчи обработано 366 тысяч гектаров. Проводится зачистка вновь выявленных дополнительных очагов.
В Костанайской области против итальянского пруса и азиатской саранчи обработано 409 тысяч гектар. Привлечены 130 работников. Используется 55 единиц техники. Мероприятия продолжаются. По поручению министра сельского хозяйства в регионе находится председатель КГИ в АПК Дархан Абдикаримов.
В Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Абай и Жетысу обработано 505 тысяч гектар.
Аграрии оказывают поддержку в обработках: в частности помогают с подвозом воды, сообщают о местах обнаружения саранчовых вредителей.
— Проведение химических обработок в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях и области Улытау начнется по мере выявления площадей, подлежащих к обработке. Ситуация стабильная, мониторинговые обследования продолжаются. Препаратов и техники для своевременного проведения защитных мероприятий достаточно. На контроле обстановка на приграничных территориях. МСХ принимаются исчерпывающие меры по организации своевременных защитных мероприятий. Призываем граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных источников, — сообщили в ведомстве.