Борьба с саранчой в Казахстане: обработано 72% планируемых территорий

По данным Министерства сельского хозяйства РК, в 2024 году на территории страны прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн гектар. На 26 июня защитными мероприятиями охвачено более 1,8 млн гектар территорий (около 72%). В них задействованы 2500 человек, используется 427 единиц специальной опрыскивающей техники, передает агентство Kazinform.

По данным специалистов, эффективность применяемых препаратов составляет 85%.

В Актюбинской области защитные мероприятия против итальянского пруса и азиатской саранчи проводятся во всех 12 районах. На сегодня из 784 тысячи гектар запланированных к обработке завершены работы на 540 тысяч гектар, задействовано 74 единицы техники.

В Туркестанской области химические обработки завершены, от мароккской саранчи обработано 366 тысяч гектаров. Проводится зачистка вновь выявленных дополнительных очагов.

В Костанайской области против итальянского пруса и азиатской саранчи обработано 409 тысяч гектар. Привлечены 130 работников. Используется 55 единиц техники. Мероприятия продолжаются. По поручению министра сельского хозяйства в регионе находится председатель КГИ в АПК Дархан Абдикаримов.

В Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Абай и Жетысу обработано 505 тысяч гектар.

Аграрии оказывают поддержку в обработках: в частности помогают с подвозом воды, сообщают о местах обнаружения саранчовых вредителей.