О том, как будет освещаться текущая ситуация с паводками на базе Службы центральных коммуникаций рассказал Государственный советник РК Ерлан Карин.

В целях эффективного освещения текущей ситуации с паводками на базе Службы центральных коммуникаций развернут Республиканский информационный штаб, который в круглосуточном режиме обеспечивает СМИ информацией от уполномоченных госорганов. С сегодняшнего дня дополнительно будут организованы регулярные онлайн-брифинги представителей ключевых ведомств — МЧС, Минобороны, МВД, Казгидромета и других. Планируются прямые включения с штабами 10 регионов, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, - написал Ерлан Карин в Telegram.

По его словам, эфирная сетка телеканала 24kz будет синхронизирована с работой Республиканского информационного штаба с прямым включением с брифингов. Кроме того, будет увеличена частота выходов новостных блоков о текущей ситуации, постоянно освещаться ход борьбы с паводками и ликвидации их последствий, совместная работа аварийно-спасательных служб, волонтерских организаций и вовлеченных граждан, а также сбор и доставка гуманитарной помощи пострадавшим регионам.