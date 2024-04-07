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    19:05, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Борьба с паводками будет освещаться в круглосуточном режиме — Ерлан Карин

    паводки, эвакуация
    Фото: ДЧС Актюбинской области

    О том, как будет освещаться текущая ситуация с паводками на базе Службы центральных коммуникаций рассказал Государственный советник РК Ерлан Карин.

    В целях эффективного освещения текущей ситуации с паводками на базе Службы центральных коммуникаций развернут Республиканский информационный штаб, который в круглосуточном режиме обеспечивает СМИ информацией от уполномоченных госорганов. С сегодняшнего дня дополнительно будут организованы регулярные онлайн-брифинги представителей ключевых ведомств — МЧС, Минобороны, МВД, Казгидромета и других. Планируются прямые включения с штабами 10 регионов, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, - написал Ерлан Карин в Telegram.

    По его словам, эфирная сетка телеканала 24kz будет синхронизирована с работой Республиканского информационного штаба с прямым включением с брифингов. Кроме того, будет увеличена частота выходов новостных блоков о текущей ситуации, постоянно освещаться ход борьбы с паводками и ликвидации их последствий, совместная работа аварийно-спасательных служб, волонтерских организаций и вовлеченных граждан, а также сбор и доставка гуманитарной помощи пострадавшим регионам.

    Теги:
    Соцсети Госсоветник РК Регионы СМИ Ерлан Карин Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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