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    12:52, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Борьба с наркотиками: около 200 сайтов направлены на блокировку

    В Астане за 10 месяцев 2024 года зарегистрировано свыше 300 наркопреступлений, в том числе порядка 250 фактов сбыта. Об этом на брифинге в РСК сообщил и. о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Еркеш Калыков, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Борьба с наркотиками: около 200 сайтов направлены на блокировку
    Фото: акимат Астаны

    Из незаконного оборота изъято более 300 кг различных наркотических средств. По словам Еркеша Калыкова, для снижения вовлечения в наркосреду, правоохранительные органы проводят мониторинг интернет-пространства. За почти год порядка 200 сайтов направлены на блокировку.

    — Проводится работа по удалению граффити-рисунков, рекламирующих наркотики. В настоящее время функционирует мобильное приложение «Smart Astana» под названием «Нет наркотикам!». По фактам пропаганды наркотиков возбуждено 21 уголовное дело, 5 человек водворены в ИВС, — рассказал Еркеш Калыков.

    По поручению Главы государства разработан и принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы. В этой связи реализуется программа «Астана — город без наркотиков на 2024–2025 годы», в которую максимально вовлечены госорганы и общественность, разработан целый комплекс антинаркотических мероприятий.

    — Вопросы противодействия наркопреступности рассматриваются на заседаниях Межведомственного штаба. С начала текущего года было проведено 9 заседаний МВШ под председательством заместителя акима и руководства департамента, где были рассмотрены ряд проблемных вопросов и пути их решения. Департаментом совместно с государственными органами проводится постоянная работа по борьбе с наркоманией и наркопреступностью. В данной работе принимают участие не только государственные органы, но и свой вклад вносят неправительственные организации и волонтеры, совместно с которыми с начала года провели более 450 профилактических мероприятий, — отметил представитель управления. 

    Ранее в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов с рекламой наркотиков. Также крупные партии наркотиков изъяли в двух городах Казахстана.

    Теги:
    Синтетические наркотики Наркотики Казахстан Полиция Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Астана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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