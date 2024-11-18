Борьба с наркотиками: около 200 сайтов направлены на блокировку
В Астане за 10 месяцев 2024 года зарегистрировано свыше 300 наркопреступлений, в том числе порядка 250 фактов сбыта. Об этом на брифинге в РСК сообщил и. о. начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны Еркеш Калыков, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Из незаконного оборота изъято более 300 кг различных наркотических средств. По словам Еркеша Калыкова, для снижения вовлечения в наркосреду, правоохранительные органы проводят мониторинг интернет-пространства. За почти год порядка 200 сайтов направлены на блокировку.
— Проводится работа по удалению граффити-рисунков, рекламирующих наркотики. В настоящее время функционирует мобильное приложение «Smart Astana» под названием «Нет наркотикам!». По фактам пропаганды наркотиков возбуждено 21 уголовное дело, 5 человек водворены в ИВС, — рассказал Еркеш Калыков.
По поручению Главы государства разработан и принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы. В этой связи реализуется программа «Астана — город без наркотиков на 2024–2025 годы», в которую максимально вовлечены госорганы и общественность, разработан целый комплекс антинаркотических мероприятий.
— Вопросы противодействия наркопреступности рассматриваются на заседаниях Межведомственного штаба. С начала текущего года было проведено 9 заседаний МВШ под председательством заместителя акима и руководства департамента, где были рассмотрены ряд проблемных вопросов и пути их решения. Департаментом совместно с государственными органами проводится постоянная работа по борьбе с наркоманией и наркопреступностью. В данной работе принимают участие не только государственные органы, но и свой вклад вносят неправительственные организации и волонтеры, совместно с которыми с начала года провели более 450 профилактических мероприятий, — отметил представитель управления.
Ранее в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов с рекламой наркотиков. Также крупные партии наркотиков изъяли в двух городах Казахстана.