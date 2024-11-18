Борьба с наркотиками: около 200 сайтов направлены на блокировку

Из незаконного оборота изъято более 300 кг различных наркотических средств. По словам Еркеша Калыкова, для снижения вовлечения в наркосреду, правоохранительные органы проводят мониторинг интернет-пространства. За почти год порядка 200 сайтов направлены на блокировку.

— Проводится работа по удалению граффити-рисунков, рекламирующих наркотики. В настоящее время функционирует мобильное приложение «Smart Astana» под названием «Нет наркотикам!». По фактам пропаганды наркотиков возбуждено 21 уголовное дело, 5 человек водворены в ИВС, — рассказал Еркеш Калыков.

По поручению Главы государства разработан и принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы. В этой связи реализуется программа «Астана — город без наркотиков на 2024–2025 годы», в которую максимально вовлечены госорганы и общественность, разработан целый комплекс антинаркотических мероприятий.

— Вопросы противодействия наркопреступности рассматриваются на заседаниях Межведомственного штаба. С начала текущего года было проведено 9 заседаний МВШ под председательством заместителя акима и руководства департамента, где были рассмотрены ряд проблемных вопросов и пути их решения. Департаментом совместно с государственными органами проводится постоянная работа по борьбе с наркоманией и наркопреступностью. В данной работе принимают участие не только государственные органы, но и свой вклад вносят неправительственные организации и волонтеры, совместно с которыми с начала года провели более 450 профилактических мероприятий, — отметил представитель управления.

Ранее в Алматы прокуроры заблокировали 16 Telegram-каналов с рекламой наркотиков. Также крупные партии наркотиков изъяли в двух городах Казахстана.