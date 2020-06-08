Борьбу с вредителями начнут на полях Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские аграрии подвели итоги весенних полевых работ. Теперь хозяйства региона планируют дальнейшую работу на полях. Среди них – борьба с вредителями сельхоз растений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинской области подвели итоги весенних полевых работ. Посевная кампания завершилась в оптимальные сроки благодаря готовности предприятий и своевременному финансированию. Аграрии начали летние сезонные работы.

«Посевные работы по области завершены в запланированные сроки. В этом году площадь ярового сева составила 1 млн 1 тыс. 200 га, что на 51,1 тыс. га больше уровня 2019 года. По сравнению с прошлым годом площадь зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 32,7 тыс. га и составила 895,7 тыс. га, в т. ч. ячменя - на 18,2 тыс. га и овса - на 7,0 тыс. га», - доложил руководитель управления сельского хозяйства Сагынжан Апакашов на аппаратном совещании в режиме онлайн.

В области больше посадили картофеля и овощей. Увеличились посевы масличных и кормовых культур. Хозяйства занимаются сортообновлением. Было приобретено больше 8 700 тонн высокорепродуктивных семян зерновых, свыше 4 300 тонн семян картофеля. Выросли посевы элиты.

По информации руководителя управления, сельхозтоваропроизводители получили 335 млн тенге субсидий. Через институты КазАгро 135 предприятиям на проведение весенних полевых работ были выданы кредиты на общую сумму более 4,2 млрд тенге. Выделено 19 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

«Выплата субсидий по программам продолжается, в том числе на химпрополку против сорняков и обработку от болезней и вредителей растений. Сельскохозяйственные угодья и посевы культур обследуются ежедневно», - сообщил Сагынжан Апакашов.

Началась обработка полей против саранчи. Средства на это выделили из республиканского и областного бюджетов.

Впереди другие сезонные работы - обработка паров и заготовка кормов.

Аким области Женис Касымбек поручил оказывать всю необходимую поддержку аграрному сектору.