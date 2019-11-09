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Борьбу с попрошайничеством ведут полицейские Алматы

9 Ноября 2019 18:45
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Борьбу с попрошайничеством ведут полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отработка по попрошайкам проводится в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях стабилизации оперативной обстановки, а также пресечения фактов безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних на территории города Алматы с 9 по 16 ноября 2019 года проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка» с привлечением сотрудников патрульной, миграционной полиции, участковых инспекторов полиции, а также представителей заинтересованных государственных органов, общественности и средств массовой информации», - уточнила начальника отдела ювенальной полиции МПС ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов попрошайничества несовершеннолетними и недопущения нарушений их прав.




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Ключевые слова: Алматы, МВД РК, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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