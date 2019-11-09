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вчера 23:12
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вчера 20:14
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вчера 18:26
Борьбу с попрошайничеством ведут полицейские Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отработка по попрошайкам проводится в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях стабилизации оперативной обстановки, а также пресечения фактов безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних на территории города Алматы с 9 по 16 ноября 2019 года проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка» с привлечением сотрудников патрульной, миграционной полиции, участковых инспекторов полиции, а также представителей заинтересованных государственных органов, общественности и средств массовой информации», - уточнила начальника отдела ювенальной полиции МПС ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.
Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов попрошайничества несовершеннолетними и недопущения нарушений их прав.
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