Борьбу с попрошайничеством ведут полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Отработка по попрошайкам проводится в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях стабилизации оперативной обстановки, а также пресечения фактов безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних на территории города Алматы с 9 по 16 ноября 2019 года проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Попрошайка» с привлечением сотрудников патрульной, миграционной полиции, участковых инспекторов полиции, а также представителей заинтересованных государственных органов, общественности и средств массовой информации», - уточнила начальника отдела ювенальной полиции МПС ДП города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.

Мероприятие направлено на выявление и пресечение фактов попрошайничества несовершеннолетними и недопущения нарушений их прав.











