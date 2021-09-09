Борьбу с коррупцией в таможенной сфере обсудила комиссия при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Крымбека Кушербаева прошло очередное заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. На заседании рассмотрены меры противодействия коррупции в таможенной сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Как отметил Госсекретарь, с момента обретения Независимости Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял огромное внимание развитию отечественной таможенной службы как важнейшему направлению государственного строительства. С тех пор проделана большая законодательная и организационная работа, создана современная таможенная инфраструктура. Вместе с тем, несмотря на впечатляющие темпы развития, далеко не все проблемы в этой сфере решены.

В этой связи Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил повысить эффективность таможенной системы, увеличить доходы от таможенной сферы.

В целях модернизации таможенной системы внедряются электронное декларирование и системы управления рисками, продолжается интеграция и обмен данными с информационными системами других органов и организаций. В рамках совершенствования законодательства принят Комплексный план противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства, разработан проект Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

Руководители агентств по противодействию коррупции, по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, НПП «Атамекен», министерства финансов доложили о принятых мерах по выявлению и устранению коррупционных и иных нарушений в таможенной сфере, привлечению виновных лиц к установленной законами ответственности.

Также обсуждены вопросы цифровизации таможенных процессов, увеличения доходной части бюджета и иные меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в таможенной сфере.

С предложениями по вопросам организации надлежащего таможенного контроля и улучшению ситуации в таможенной сфере на заседании выступил Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев.

В ходе заседания обсуждены вопросы применения передовых технологий таможенного администрирования в международной практике, а именно, цифровизации и проактивной интеграции баз данных, задействованных во внешнеэкономической деятельности.

Комиссия обратила особое внимание на необходимость устранения системных недостатков в таможенной сфере, которые влекут за собой снижение экономического роста и препятствуют законной предпринимательской деятельности. В частности, для решения этого вопроса предложено выработать механизмы взаимодействия между органами таможенной службы и предпринимателями, а также повысить эффективность правоохранительной деятельности, включая работу по выявлению недобросовестных сотрудников, способствующих таможенным правонарушениям.

По итогам обсуждения выработаны конкретные рекомендации, дальнейшая их проработка и реализация поручена Министерству финансов, соответствующим госорганам.

Завершая заседание, Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по обеспечению государственного регулирования в таможенной сфере и отметил, что их исполнение взято на контроль.