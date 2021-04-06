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    10:51, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Борьбу с фейками по вакцинации усиливают в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК усиливает работу по борьбе с фейками по вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с МИОР будет выстроена масштабная информационно-разъяснительная работа среди населения о важности вакцинации и опровержению недостоверной информации», - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства.

    Глава Минздрава пояснил, что реализуется специальный медиа-план.

    «Для этого мобилизован весь потенциал информационных ресурсов, в том числе социальные сети и мессенджеры. Планируется вовлечение всех телевизионных каналов и печатных изданий с акцентом на значимость вакцинации, вовлечение лидеров мнений, экспертов и медийных личностей для показа положительных примеров, публикация достоверной информации для опровержения и борьбы с фейками», - подчеркнул Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная СМИ Минздрав РК
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