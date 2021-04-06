Борьбу с фейками по вакцинации усиливают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК усиливает работу по борьбе с фейками по вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совместно с МИОР будет выстроена масштабная информационно-разъяснительная работа среди населения о важности вакцинации и опровержению недостоверной информации», - сказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства.

Глава Минздрава пояснил, что реализуется специальный медиа-план.

«Для этого мобилизован весь потенциал информационных ресурсов, в том числе социальные сети и мессенджеры. Планируется вовлечение всех телевизионных каналов и печатных изданий с акцентом на значимость вакцинации, вовлечение лидеров мнений, экспертов и медийных личностей для показа положительных примеров, публикация достоверной информации для опровержения и борьбы с фейками», - подчеркнул Алексей Цой.