Борьба с «теневой» экономикой: что сделано в рамках поручения Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали рассказал на своей странице в сети Facebook, что сделано в рамках поручения Главы государства по борьбе с «теневой» экономикой в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровизация налоговой и таможенной сферы серьезно поможет в борьбе с «теневой» экономикой во всех ее проявлениях. Тем более, коррупция подпитывается именно «теневой» экономикой. Поэтому поручаю переориентировать деятельность Службы экономических расследований в основном на борьбу с «теневой» экономикой», - поручал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе Послания от 1 сентября 2020 года.

Что сделано в рамках поручения Главы государства:

«С начала года выявлено 1508 экономических правонарушений, из которых 803 - по тяжким и особо тяжким преступлениям. Пресечена деятельность 36 ОПГ, из них 27 групп занимались выпиской фиктивных счет-фактур, обналичиванием денег и уводом от налогов», - говорится в сообщении Берика Уали.

Также отмечается, что в «Реестр рисковых лиц», имевших взаиморасчеты с обнальными фирмами, включено более 2,8 тысяч юридических лиц. У более 1 тысячи компаний приостановлены расходные операции по банковским счетам. Усилена работа по раннему выявлению признаков финансовых пирамид. Установлено 30 фактов привлечения вкладов на общую сумму 4,1 млрд тенге.

Утвержден новый комплексный план, направленный на дальнейшее совершенствование налогового и таможенного администрирования, развитие безналичных платежей, формирование благоприятной бизнес-среды. За последние 4 года уровень «теневой» экономики в стране снизился с 29% до 20%.





С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.