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Борьба с нелегальными «жилеточниками» и недобросовестными водителями – проблемы парковок Алматы

18 Ноября 2019 12:00
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Борьба с нелегальными «жилеточниками» и недобросовестными водителями – проблемы парковок Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Представители Общественного совета Алматы проинспектировали работу единой автоматизированной системы платных парковок города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Они положительно оценили деятельность проекта, отметив его позитивное влияние на общее оздоровление транспортной ситуации в городе, а также озвучили проблемные вопросы.

В частности, обсуждался вопрос безопасности парковочных мест, который волнует многих автолюбителей Алматы. Участники дискуссии посчитали, что возможно, решение проблемы состоит в увеличении числа камер системы «Сергек».

Также был поднят вопрос о том, что не все парковочные места для инвалидов позволяют людям с ограниченными возможностями удобно парковаться и осуществлять посадку и высадку из автомобиля. Замечания устраняются совместно с силами дорожной полиции города, в частности по нанесению разметки и дорожных знаков для инвалидов в зонах платной парковки, а также изменению формы парковочных мест и реконструкции зон посадки и высадки пассажиров.


Как отметили представители компании, занимающиеся развитием проекта, для дальнейшего развития автоматизированной системы парковочного пространства в интересах жителей необходимы и встречные решения со стороны города и его уполномоченных органов.

В частности, нужна доработка правил парковки в плане введения дифференцированного тарифа оплаты, выделение земельных участков под «перехватывающие» многоуровневые паркинги в местах массовой пересадки на общественный транспорт, борьба с нелегальными «жилеточниками» и недобросовестными водителями, скрывающими номерные знаки от фиксации камер «А-Паркинг».

Также был поднят вопрос отмены адресных справок, в результате чего горожане лишены возможности подтвердить факт проживания в конкретной парковочной зоне. Все эти вопросы станут предметом последующих встреч Общественного совета и специалистов проекта совместно с городскими властями.

Кроме того, представители Общественного совета констатировали, что за три года с момента запуска проекта была проделана большая работа, которая привела к улучшению обстановки на дорогах города. В частности, скорость движения в зонах платной парковки увеличилась на 12%, на 15% снизилось количество транспорта в центре города, среднее время стоянки уменьшилось на 50%.

В ходе рабочей встречи председатель комиссии по вопросам предпринимательства добавил, что проекту удалось объединить оплаты через разные безналичные каналы, иметь связь с ДГД и ДП Алматы из разных частей города в режиме онлайн.

Отмечается, что сумма инвестиций в развитие единого автоматизированного парковочного пространства города на сегодня составила 3,96 млрд тенге. За время работы системы платных парковок в Алматы в бюджет всего поступило 1,7 млрд тенге.

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Ключевые слова: Алматы, Транспорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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