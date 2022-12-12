Борьба с инфляцией оставалась ключевой задачей Правительства в 2022 году - экономист

12 Декабря 2022, 15:24

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Об итогах расширенного заседания Правительства Республики Казахстан с участием Президента Касым-Жомарта Токаева высказалась руководитель Представительства Казахстанского института стратегических исследований в городе АлматыАсель Абен, передает МИА «Казинформ».

Экономика Казахстана в течение 2022 года показала восходящую динамику в начале года, и постепенное снижение к концу текущего года. Но в целом, можно предположить, что конец года завершится с ранее обозначенным показателем роста ВВП около 3 %. Так, в первом квартале рост экономики составил 4,4 %, по итогам первого полугодия сложился на уровне 3,3 %, в целом, за текущие 11 месяцев – 2,7 %.

Как заявил Премьер-Министр Алихан Смаилов, замедление экономического роста связано со снижением добычи нефти и полезных ископаемых. Однако помимо этого негативным фактором стала инфляция, которая практически достигла по официальным данным 20 %. Даже незначительное повышение цен может негативным образом отразиться на экономической динамике. Последствия повышения цен приводят к сжатию объемов производства, обесценению финансовых ресурсов, тормозят инвестиционные процессы и другое. Уровень инфляции в стране продолжает расти, хоть и немного замедлился ее темп. Таким образом, можно отметить, что в текущем году борьба с инфляцией оставалась одной из ключевых задач Правительства, с которой не удалось справиться должным образом. Поэтому критика Президента РК К.К. Токаева, прозвучавшая в адрес Правительства вполне обоснована.

Как, впрочем, и критика, направленная в адрес Минэнерго. Сложившаяся в отоплении и энергоснабжении ситуация выявила проблему отсутствия у курирующего ведомства контроля и осведомленности масштабов проблем, имеющихся в секторе. С другой стороны, это также демонстрирует проблемы управления на центральном и местном уровне, подготовка к отопительному сезону начинается задолго до его начала. Но, в итоге, это все выливается в системную проблему управления на государственном уровне.

Поэтому одним из поручений Главы государства явилась децентрализация функции между уровнями государственного управления. Например, по отраслевым вопросам контроль и реализацию передать с уровня Правительства на уровень центральных государственных органов. С одной стороны, это должно повысить уровень ответственности центральных госорганов, но с другой решение масштабных проблем связано с наличием финансовых ресурсов на местах, а это уже иная проблема, в которой также имеются свои подводные камни. Тем не менее, процесс децентрализации должен запустить механизмы, которые будут способствовать решению и этих вопросов.

Фото: kisi.kz